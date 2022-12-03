Говорили о конфликте с Западом и истории РФ: WSJ узнала, кто убеждал Путина напасть на Украину

Бизнесмен также один из самых крупных медиамагнатов РФ.

Российский миллиардер Юрий Ковальчук был одним из сторонников решения президента-диктатора РФ Владимира Путина напасть на Украину. Он развивал мысль о том, что война может показать Западу силу Москвы.

Об этом говорится в материале Wall Street Journal.

Со ссылкой на друга семьи Ковальчука и экс-сотрудника российской разведки газета пишет, что бизнесмен часто встречался с главой Кремля перед началом войны, они разговаривали по телефону или с помощью видеосвязи.

Именно во время этих бесед Ковальчук высказывал идеи о том, что Запад слаб. Мол, пора продемонстрировать военную мощь России, вторгнувшись в Украину. По словам двух собеседников Wall Street Journal, Путин и Ковальчук иногда часами обсуждали нарастающий конфликт с Западом и историю России.

" Господин Путин уже давно полагается на ближайший круг надежных союзников, чтобы управлять бизнесом в важнейших секторах российской экономики. Господин Ковальчук выделяется как личными отношениями с президентом, так и своей ролью в формировании общественного мнения ", - говорится в материале.

К слову, Министерство денег США окрестило Ковальчука " личным банкиром " Путина. Также против него ввели в 2014-м санкции. Б изнесмен также еще и один из крупнейших медиамагнатов РФ "с империей телеканалов, газет и социальных сетей, часто рекламирующих кремлевская линия". Сейчас на фоне провала Кремля в войне его медиа становятся все более ценными в арсенале Кремля, считает издание.

К слову, телеканалы Ковальчука освещали частичную мобилизацию, а также рассказывали об украинской "грязной бомбе. С помощью медиа бизнесмена Путин также укрепляет контроль над Сетью.

Авторы заключили, что Ковальчук имеет большое влияние на политику и сотрудников Кремля, а еще помогает владеть акциями семьи и друзьям Путина.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что война завершится в двух случаях: когда Украина одержит победу или когда Россия сама признает поражение.

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