"Говорили о маме и личном": Байден рассказал, угрожал ли ему Путин во время встречи

Байден рассказал, что он объяснил Путину, что произойдет, если атака на суверенитет США.
Президент США Джо Байден рассказал, что во время общения с Владимиром Путиным об угрозах речь не шла.
Об этом он рассказал на пресс-конференции после завершения переговоров.
"Угроз не было. Я слышал он сегодня говорил о моей маме и о других людях. На самом деле, это может даже поразить, когда вы услышите это от такого человека. Мы говорили о личном. Я всегда стараюсь объяснить вещи опираясь на личный опыт, а что будет, если. Мы не пытаемся настаивать на своем, если вы сделаете "так", то мы ответим. Я объяснил, которые мои позиции, что мы можем сделать вместе и что произойдет, если будет посягательство на американский суверенитет", — сказал Байден.
Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказал о событиях в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.
16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.
Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".