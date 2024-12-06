Говорили о мирном плане?: CNN сообщил детали встречи Ермака с окружением Трампа

Украинские чиновники пытались рассказать о своей оценке ситуации и наладить взаимопонимание с командой Трампа.

Журналисты узнали подробности встречи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, избранного вице-президентом США Джей Ди Венса и будущего советника по национальной безопасности Майка Волтца в Вашингтоне 4 декабря.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на троих ознакомленных собеседников.

По словам одного из источников, встреча, на которой также присутствовал заместитель главы Минобороны Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Боев, не преследовала цели обсуждения потенциального мирного плана или урегулирования войны.

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Украинские чиновники пытались рассказать Волтцу и Венсу о своей оценке ситуации и наладить с ними взаимопонимание. Как сообщил собеседник телеканала, украинские чиновники считают, что им это удалось, и они были довольны встречей.

Также сообщается, что встреча, которая длилась более часа, была сосредоточена прежде всего на украинской оценке ситуации на фронте. Речь шла и о том, какие изменения ожидает Киев после прихода к власти команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

По словам источников, украинская делегация предложила общий план оборонной стратегии государства, но не вдавалась в детали.

Собеседники сказали, что во время визита представители Украины не встречались со специальным посланником США Китом Келлогом, о чем ранее сообщали медиа. Один из источников заметил, что Келлог когда-то уже посещал Украину, и Ермак знает его, поэтому им не нужна была встреча по установлению начальных отношений.

Напомним, ранее Reuters информировало, что группа представителей Украины во главе с Ермаком встретилась с Волтцем и Келлогом.

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