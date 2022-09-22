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Говорили о мобилизации в РФ: Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего

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Говорили о мобилизации в РФ: Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел 22 сентября очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Участники встречи обсудили реакцию на мобилизацию в России и "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Согласно сообщению, руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. На заседании был рассмотрен вероятный характер действий российских войск в ближайший период.

Члены Ставки также проанализировали состояние обеспечения украинских войск вооружением и боеприпасами.

"Участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в заявлении на сайте ОП.

Напомним, своим указом Зеленский образовал рабочую группу, которая будет работать над спецтрибуналом по агрессии России.

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