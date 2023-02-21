Говорили о поставках оружия: польской и итальянский премьеры пообщались о поддержке Украины

Польша и Италия имеют схожие взгляды на ситуацию в Украине, поэтому планируют и дальше поставлять оружие нашему государству.

Об этом во время совместной пресс-конференции заявили главы правительств двух стран Матеуш Моравецкий и Джорджа Мелони, — пишет Укринформ.

Италия, хоть и далеко от России и Украины, но хорошо понимает, что там происходит. И очень хорошо чувствует, насколько это важно для будущего», — подчеркнул премьер-министр Польши.

По его мнению, польское и итальянское правительства имеют идентичный взгляд на ситуацию в Украине.

“Вместе мы поставляем оружие. Мы говорили о дальнейших поставках оружия в Украину, чтобы как можно скорее воцарился мир, чтобы восстановилась стабильность, чтобы можно было нормально развиваться”, — подчеркнул Моравецкий.

Для преодоления глобальных энергетического и экономического кризисов и уменьшения инфляции необходимо, чтобы Украина победила Россию при поддержке стран свободного мира.

Мелони добавила, что Украина может и дальше рассчитывать на Италию.

Италия с самого начала вторжения поддерживала Украину в финансовом, военном и гуманитарном плане. Мы были и будем на стороне Украины и Польша также может рассчитывать на нашу поддержку”, — резюмировала она, поблагодарив Польшу за исключительную поддержку и помощь Украине.

Напомним, что перед отъездом в Украину Мелони провела телефонный разговор с прибывшим в Польшу из нашей страны президентом США Байденом. В частности, речь шла о координации усилий для поддержки Украины в сфере безопасности, экономической и гуманитарной сферах.

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Добавим, что программа визита в Польшу предполагает переговоры Джо Байдена с польским президентом Анджеем Дудой, публичное выступление главы Белого Дома возле Королевского замка в центре Варшавы, а также встреча с лидерами "Бухарестской девятки".

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