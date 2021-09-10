Говорили о реформе и борьбе с коррупцией: Венедиктова встретилась с Генсеком Совета Европы

Говорили о реформе и борьбе с коррупцией: Венедиктова встретилась с Генсеком Совета Европы

Генпрокурор поблагодарила СЕ за помощь в трансформациях институции и внедрении лучших международных практик.

В рамках визита Генерального прокурора Ирины Венедиктов в Страсбург состоялась встреча с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"На наивысшем уровне обсуждались достижения в реформе прокуратуры, в частности, относительно кадровой перезагрузки и восстановления органов прокурорского самоуправления, а также заложения фундамента для начала работы соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров", — говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор поблагодарила СЕ за помощь в трансформациях институтуции и внедрении лучших международных практик, в частности, за содействие в разработке Стратегии развития прокуратуры, участие в выработке Концепции развития уголовной юстиции и органов правопорядка и экспертную поддержку ряда законодательных инициатив. Сейчас важным этапом в развитии прокуратуры является сохранение и защита результатов недавно проведенной реформы.

"Офисом Генерального прокурора совместно с международными партнерами, в частности, при поддержке Совета Европы, разработаны проект нового Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров и другие важные документы, а также проводится работа над усовершенствованием дисциплинарной процедуры. Это репутационный указатель для прокуроров. Также мы прилагаем максимум усилий для обеспечения как институциональной независимости прокуратуры, так и независимости и самостоятельности каждого прокурора", — отметила Венедиктова.

Фото: gp.gov.ua

По ее словам, общество хочет видеть прокуратуру честной, независимой и эффективной, доверие людей — это залог успеха. Украинская прокуратура открыта к сотрудничеству и заимствованию опыта.

"Институция европейского образца - амбициозная цель, к которой мы уже уверенно шагаем", — поделилась генеральный прокурор.

Фото: gp.gov.ua

Отмечается, что стороны обсудили тему активизации борьбы с коррупцией, а Ирина Венедиктова рассказала также о других важных направления развития и работы органов прокуратуры Украины. В частности, о расширении практики специализации прокуроров на приоритетных сферах: расследовании военных преступлений, противодействия киберпреступности, защите окружающей среды, борьбе с домашним насилием. В этом контексте генпрокурор также отметила преданности прокуратуры вопросу необходимости ратификации Стамбульской конвенции.

В свою очередь Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила о готовности дальнейшей поддержки украинской прокуратуры в реформировании.

Напомним:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в Гааге в рамках расследования дела о сбивании самолета рейса МН17 пророссийскими боевиками в 2014 году.

в рамках расследования дела о сбивании самолета рейса МН17 пророссийскими боевиками в 2014 году. Венедиктова встретилась с представителями госпрокуратуры Нидерландов: генеральным прокурором генеральным прокурором Тео Хофстее и его заместителем и руководителем совместной следственной группы по делу об сбивания "Боинга" рейса МН17 Дигной ван Бутцелар. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в деле МН17.

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