Говорили также и об Украине: Алиев после встречи с Зеленским позвонил по телефону Путину

Алиев и Путин обсудили перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который 14 января посетил Украину и встретившийся с Владимиром Зеленским, во вторник, 18 января, позвонил руководителю страны-агрессора Владимиру Путину. Лидеры государств обсудили, в том числе и ситуацию в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Алиев и Путин обсудили перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и вопросы региональной безопасности.
"Главы государств выразили удовлетворение в связи с состоявшимися в последнее время контактами между Россией и США, стабилизацией ситуации в Казахстане, обсудили процессы, происходящие вокруг Украины", — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
В пресс-службе Кремля подтвердили разговор между лидерами государств.
Напомним:
- Во время официального визита главы Азербайджанской республики в Украину президенты государств подписали шесть двусторонних документов.
-
Декларация, которую президенты Украины и Азербайджана подписали 14 января, закрепляет готовность к поддержке суверенитета, территориальной целостности и противодействию гибридным угрозам.
Читайте также:
- В обсуждении вопросов безопасности Европы должны участвовать НАТО и Украина — Блинкен в беседе с Лавровым
- Генсек НАТО обвинил российский "Газпром" в манипуляциях на газовом рынке ЕС
- Глава МИД Германии о 100-тысячной армии РФ у границ Украины: тяжело "не видеть" угрозу