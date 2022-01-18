Говорили также и об Украине: Алиев после встречи с Зеленским позвонил по телефону Путину

Говорили также и об Украине: Алиев после встречи с Зеленским позвонил по телефону Путину

Алиев и Путин обсудили перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который 14 января посетил Украину и встретившийся с Владимиром Зеленским, во вторник, 18 января, позвонил руководителю страны-агрессора Владимиру Путину. Лидеры государств обсудили, в том числе и ситуацию в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев и Путин обсудили перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и вопросы региональной безопасности.

"Главы государств выразили удовлетворение в связи с состоявшимися в последнее время контактами между Россией и США, стабилизацией ситуации в Казахстане, обсудили процессы, происходящие вокруг Украины", — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В пресс-службе Кремля подтвердили разговор между лидерами государств.

Напомним:

Во время официального визита главы Азербайджанской республики в Украину президенты государств подписали шесть двусторонних документов .

. Декларация, которую президенты Украины и Азербайджана подписали 14 января, закрепляет готовность к поддержке суверенитета, территориальной целостности и противодействию гибридным угрозам.

Читайте также: