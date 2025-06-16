ГПСУ засекретила данные о передвижении Портнова - СМИ

Андрей Портнов / © УНІАН

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Информация о возможном выезде Андрея Портнова за границу не может быть предоставлена из-за ее конфиденциального характера.

Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы Украины на запрос "Радио Свобода" относительно обстоятельств пересечения украинской границы Портновым перед его гибелью.

«Запрашиваемая информация является информацией с ограниченным доступом и касается частной жизни лица… поэтому может распространяться только с согласия лица или в других, предусмотренных законом, случаях», — говорится в ответе ведомства.

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В пограничной службе уточнили, что не имеют правовых оснований для раскрытия таких персональных данных, ссылаясь на Конституцию Украины и законы «Об информации» и «О защите персональных данных».

Журналисты интересовались, покидал ли Портнов территорию Украины перед тем, как стало известно о его убийстве в мае этого года. Однако из-за отказа пограничной службы точные обстоятельства его перемещения остаются неизвестными.

Вопрос о том, выезжал ли Портнов за пределы Украины незадолго до своей гибели, пока остается без официального ответа.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Портнова застрелили утром 21 мая в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон. Неизвестные лица совершили убийство возле Американской школы — одного из самых элитных учебных заведений столицы Испании.

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Заметим, Портнов бежал из Украины после свержения режима Януковича. При его каденции Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента. Чиновник был скандально известен тем, что публично отрицал ответственность силовиков за преступления во время Революции Достоинства. Против него было открыто, но впоследствии закрыто дело по статье о государственной измене.

Портнов вернулся в Украину в 2019 году.

В том же году журналисты-расследователи опубликовали аудиозаписи разговоров из кабинета одиозного судьи Павла Вовка. Из них следовало, что Портнов, Вовк и тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан могли незаконно влиять на кадровые решения в Конституционном суде, в частности — на увольнение Станислава Шевчука с должности председателя КСУ.

В декабре 2021 года стало известно, что США ввели санкции против Портнова, а также против его благотворительного фонда, в рамках антикоррупционных инициатив Государственного департамента.

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