"Грады" бьют вдоль всей границы: от Луганска до Житомира — Цаплиенко

Обстрелы начали вместе с выступлением президента России
"Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
Об этом сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе.
Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также пересказа суда тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", – заявил Путин в обращении в ночь на четверг.
Ранее Путин призвал украинских военных сложить оружие.
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.