"Грады" бьют вдоль всей границы: от Луганска до Житомира — Цаплиенко

Обстрелы начали вместе с выступлением президента России

"Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.

Об этом сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе.

Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также пересказа суда тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", – заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Ранее Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Напомним: