Граница Польши является пределом Европейского Союза: Дуда призвал Беларусь прекратить гибридные атаки

Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу.

Президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы Беларусь прекратила гибридные атаки на польской границе. Это реакция на недавнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который на прошлой неделе сказал, что желает, чтобы отношения между Беларусью и Польшей улучшились.

Как отметил в среду, 16 августа, Анджей Дуда во время встречи в Варшаве с президентом Латвии для улучшения отношений между Беларусью и Польшей Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польско-белорусской границе.

Об этом пишет "Польское радио".

«Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу», – подчеркнул политик.

«Это не является никаким секретом, поскольку у нас есть видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов на границу», – подчеркнул польский лидер.

Анджей Дуда добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза. По его словам, Польша также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

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