"Граница закрыта": Польша разослала тысячи смс нелегалам, чтобы они вернулись в Белорусь

"Граница закрыта": Польша разослала тысячи смс нелегалам, чтобы они вернулись в Белорусь

К смс прикреплена ссылка на текст на разных языках.

МВД Польши разослало почти 31 тысяч смс на мобильные телефоны пытающихся проникнуть в страну нелегалов. В них они предлагают отказаться от задуманного.

Об этом информирует "Интерфакс".

"Польская граница закрыта. Белорусские власти вам солгали. Возвращайтесь в Минск!" - гласит сообщение на английском языке.

Также к нему прикреплена ссылка на тексты других языках с предупреждением о том, что незаконное пересечение границы угрожает заключением под стражу.

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Также в смс сообщает о том, что ухудшение погодных условий может угрожать жизни и здоровью и, что любая попытка укрыться или ночевать на открытом воздухе может закончиться трагично.

Заметим, что с начала августа по меньшей мере шесть человек скончались на границе между Белоруссией и Польшей.

Также Польша разместила тысячи военнослужащих на границе, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

В странах ЕС наплыв мигрантов называют не иначе как гибридной войной, которую действующая белорусская власть ведет для дестабилизации Запада.

Стоит отметить, что мигрантский кризис устроил Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили через принудительную посадку в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича.

Напомним:

В Польше продлят чрезвычайное положение в приграничных районах еще на 60 дней. С соответствующей просьбой к президенту Анджею Дуде уже обратился совет министров. Чрезвычайное положение в стране действует со 2 сентября. Однако с тех пор ситуация с наплывом мигрантов не улучшилась.

С соответствующей просьбой к президенту Анджею Дуде уже обратился совет министров. Чрезвычайное положение в стране действует со 2 сентября. Однако с тех пор ситуация с наплывом мигрантов не улучшилась. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать более 10 тысяч мигрантов с Ближнего Востока для гибридной атаки на соседние страны. Глава польского правительства уверен, что белорусский диктатор выполняет волю Москвы.

Новости мира: наплыв мигрантов - Польша продолжит чрезвычайное положение в приграничных районах на 60 дней

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