"Граждане, государство, экономика": Шмыгаль в Трускавце презентовал "слугам" программу работы правительства

В программе есть 97 задач и более 2000 мероприятий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил депутатам от "Слуги народа" в Трускавце обновленную программу деятельности Кабмина.

Об этом сообщает "Урядовый портал".

По словам Шмыгаля, эту программу совместно разрабатывали чиновники, парламентарии, представители Офиса президента и более 500 экспертов.

"Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", — сказал премьер-министр Украины.

Целью этой программы является сервис для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижения ожидаемых результатов, контроль за исполнением.

Шмыгаль также пояснил, что правительство изменит подход к выполнению этой программы. Он будет заключаться в качественном наполнении документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности, а также использование ИТ-инструментов.

Как сообщалось, в курортном Трускавце собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они будут в трех разных отелях. 2 октября здесь ожидают президента Владимира Зеленского. А вечером состоится награждение лучших нардепов, а также свой DJ-set сыграет Давид Арахамия.

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