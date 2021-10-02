"Граждане, государство, экономика": Шмыгаль в Трускавце презентовал "слугам" программу работы правительства

В программе есть 97 задач и более 2000 мероприятий.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил депутатам от "Слуги народа" в Трускавце обновленную программу деятельности Кабмина.
Об этом сообщает "Урядовый портал".
По словам Шмыгаля, эту программу совместно разрабатывали чиновники, парламентарии, представители Офиса президента и более 500 экспертов.
"Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", — сказал премьер-министр Украины.
Целью этой программы является сервис для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижения ожидаемых результатов, контроль за исполнением.
Шмыгаль также пояснил, что правительство изменит подход к выполнению этой программы. Он будет заключаться в качественном наполнении документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности, а также использование ИТ-инструментов.
Как сообщалось, в курортном Трускавце собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они будут в трех разных отелях. 2 октября здесь ожидают президента Владимира Зеленского. А вечером состоится награждение лучших нардепов, а также свой DJ-set сыграет Давид Арахамия.