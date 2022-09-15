Греческое судно транспортировало уголь из России в обход санкций ЕС – Bloomberg

Несмотря на санкции ЕС, наложенные на РФ, судно греческой компании транспортировало уголь из российского порта.

По данным аналитических компаний Kpler и Logistic OS, 29 августа судно Stavros, принадлежащее греческой компании Eastern Mediterranean Maritime, завершило погрузку 53 тысяч тонн угля из российского Таманского терминала.

Как сообщает Bloomberg, корабль прибыл в порт турецкого города Искендерун 5 сентября.

Представитель греческой компании заявил, что этот рейс не подпадает под санкции Евросоюза, ведь пункт назначения груза находится не на территории ЕС. Но в Bloomberg отмечают, что Европейская Комиссия ранее заявляла, что санкции касаются поставок угля из России, независимо от их назначения.

Отметим, санкции в отношении российского угля были одобрены ЕС в апреле в рамках пятого санкционного пакета против России. Решение ЕС относительно российского угля вступило в силу 10 августа.

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