Греция отправит Украине оборонительное вооружение после того, как россияне убили в Мариуполе 10 этнических греков

"Православные бомбы убили православных греков", – считают в МИД Греции.
Греция решила отправить в Украину оборонное вооружение и гуманитарную помощь после того, как российские оккупанты убили в Мариуполе 10 украинцев греческого происхождения.
Об этом сообщает Guardian со ссылкой на Офис премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
"Два военно-транспортных самолета должны были вылететь в Польшу в воскресенье", — сообщили в Офисе премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, не сообщив подробностей о том, какое оборудование они будут перевозить.
Также сегодня должна быть отправлена отдельная партия гуманитарной помощи.
В то же время российские оккупанты заявили, что они якобы никого не убивали. В ответ в воскресенье спикер МИД Греции Александрос Папайоанну обвинил посольство в "фейковых новостях". "Православные бомбы убили православных этнических греков", — сказал он.
Также в воскресенье Афины вызвали посла России в МИД Греции.
В субботу, 26 февраля, премьер-министр Греции сообщил, что российские оккупанты вблизи Мариуполя во время бомбежки убили 10 этнических греков.
"10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Прекратите бомбардировку сейчас!", — написал Кириакос Мицотакис.
10 иностранных гражданских креативных оригиналов бросались в настоящее время российскими воздушными потоками вблизи Мариуполя. Stop the bombing now!— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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