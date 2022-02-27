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Греция отправит Украине оборонительное вооружение после того, как россияне убили в Мариуполе 10 этнических греков

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Греция отправит Украине оборонительное вооружение после того, как россияне убили в Мариуполе 10 этнических греков

pixabay.com

"Православные бомбы убили православных греков", – считают в МИД Греции.

Греция решила отправить в Украину оборонное вооружение и гуманитарную помощь после того, как российские оккупанты убили в Мариуполе 10 украинцев греческого происхождения.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на Офис премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Два военно-транспортных самолета должны были вылететь в Польшу в воскресенье", — сообщили в Офисе премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, не сообщив подробностей о том, какое оборудование они будут перевозить.

Также сегодня должна быть отправлена ​​отдельная партия гуманитарной помощи.

В то же время российские оккупанты заявили, что они якобы никого не убивали. В ответ в воскресенье спикер МИД Греции Александрос Папайоанну обвинил посольство в "фейковых новостях". "Православные бомбы убили православных этнических греков", — сказал он.

Также в воскресенье Афины вызвали посла России в МИД Греции.

В субботу, 26 февраля, премьер-министр Греции сообщил, что российские оккупанты вблизи Мариуполя во время бомбежки убили 10 этнических греков.

"10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Прекратите бомбардировку сейчас!", — написал Кириакос Мицотакис.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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