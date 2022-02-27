Греция отправит Украине оборонительное вооружение после того, как россияне убили в Мариуполе 10 этнических греков

Греция отправит Украине оборонительное вооружение после того, как россияне убили в Мариуполе 10 этнических греков

"Православные бомбы убили православных греков", – считают в МИД Греции.

Греция решила отправить в Украину оборонное вооружение и гуманитарную помощь после того, как российские оккупанты убили в Мариуполе 10 украинцев греческого происхождения.

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Об этом сообщает Guardian со ссылкой на Офис премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Два военно-транспортных самолета должны были вылететь в Польшу в воскресенье", — сообщили в Офисе премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, не сообщив подробностей о том, какое оборудование они будут перевозить.

Также сегодня должна быть отправлена ​​отдельная партия гуманитарной помощи.

В то же время российские оккупанты заявили, что они якобы никого не убивали. В ответ в воскресенье спикер МИД Греции Александрос Папайоанну обвинил посольство в "фейковых новостях". "Православные бомбы убили православных этнических греков", — сказал он.

Также в воскресенье Афины вызвали посла России в МИД Греции.

В субботу, 26 февраля, премьер-министр Греции сообщил, что российские оккупанты вблизи Мариуполя во время бомбежки убили 10 этнических греков.

" 10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Прекратите бомбардировку сейчас!", — написал Кириакос Мицотакис.

10 иностранных гражданских креативных оригиналов бросались в настоящее время российскими воздушными потоками вблизи Мариуполя. Stop the bombing now! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022