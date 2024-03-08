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Греция отреагировала на ракетный удар РФ по Одессе, в нескольких сотнях метров от их премьера

Греция отреагировала на ракетный удар РФ по Одессе, в нескольких сотнях метров от их премьера

Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский в Одессе. / Фото: Associated Press

Причины – выясняются.

Греция находится в тесном сотрудничестве с украинскими властями по выяснению причин российского ракетного удара по Одессе 6 марта, когда там находился их премьер Кириакос Мицотакис

Об этом заявил греческий министр иностранных дел Георгос Герапетритис, сообщает ERT News.

"Прямой угрозы или опасности для жизни и неприкосновенности не было. Конечно, было нападение, причины и источник которого в настоящее время расследуются", — подчеркнул дипломат.

Герапетитис подчеркнул, что состоится конференция между министрами иностранных дел и министрами обороны ЕС, "где будет обсужден украинский вопрос и дальнейшие шаги по усилению оборонной борьбы Украины против российской агрессии".

Напомним, 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по Одессе, когда проходила встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Политики видели своими глазами ракетную атаку окупантов по городу. В частности, по словам греческого политика, они с президентом не успели перейти к укрытию, поэтому атака россиян застала их прямо в одном из портов.

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