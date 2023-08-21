Греция во время визита Зеленского поддержала вступление Украины в НАТО: сколько еще стран нужно убедить

Греция стала 24 государством, поддержавшим вступление Украины в НАТО. Соответствующую декларацию это государство подписало во время визита президента Владимира Зеленского. В настоящее время остается 8 государств, с которыми Украина не подписала подобный документ.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Зеленский во время визита в Грецию встретился с премьер-министром этого государства Кириакосом Мицотакисом. Лидеры подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. В документе ясно указано, что Греция поддерживает вступление Украины в НАТО.

"Принятие этой Совместной декларации стало символическим и учитывая, что именно сегодня в Афинах Украина принимает участие в Балканском саммите. Укрепляем поддержку партнеров и координируем дальнейшие шаги", — отметил Жовква.

Он добавил, что Греция признала, что ситуация с безопасностью в Украине важна для стабильности евроатлантического региона.

"Лидеры Украины и Греции приветствуют значительные достижения нашего государства в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению взаимосовместимости с НАТО, демонстрируемой украинскими Вооруженными силами на поле боя, поддерживают Совет Украина-НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения сотрудничества на пути Украины в евроатлантическую семью, а также подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий в поддержку интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО", — написал заместитель руководителя ОП.

Также Греция стала 24 страной-членом Альянса, с которыми Украина уже формализовала поддержку членства в НАТО.

"Остается лишь четверть от общего числа членов – 8 стран, с которыми мы еще не заключили подобные декларации. При этом большинство из этих стран уже выразили нам поддержку, осталось это лишь выложить на бумаге", — говорится в сообщении.

Жовква отметил, что Украина рассчитывает на приглашение для вступления в НАТО во время юбилейного саммита в Вашингтоне.

Напомним, 21 августа Владимир Зеленский прибыл в Грецию. В рамках визита запланированы встречи с греческими, балканскими и европейскими лидерами.

Также украинский президент сообщил, что Греция будет учить украинских пилотов на F-16.

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