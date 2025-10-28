Gripen для Украины: Зеленский назвал сроки поставки, обучения пилотов и количество самолетов

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по договоренности со Швецией, государство должно получить 150 новых истребителей Gripen. В то же время глава государства отметил, что «это достаточно долгий путь». Кроме того, Зеленский объяснил, почему Украина выбрала именно Gripen.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами.

Путь Украины к получению Gripen

Президент сообщил, что у Украины в «коалиции истребителей» есть разные партнеры, у которых имеются не только F-16, но и другие боевые самолеты. Поэтому еще с начала этого диалога с партнерами Киев поднимал вопрос и о поставках Gripen. Однако долгое время эта возможность была закрыта для Украины, «потому что эта платформа открывается правительством Швеции, а также Соединенные Штаты Америки должны поддержать соответствующее решение».

"Я поднимал этот вопрос в разных форматах, наверное, уже 8 или 10 раз. Отдельно еще работала наша команда в течение этих лет. Мы говорим о перспективе украинской военной авиации, мы говорим о переходе на новые, современные самолеты со временем. Почему? Потому что в момент принятия решения по F-16, когда было понятно, что мы будем получать F-16, — это был конечно большой шаг для нас, усиление наше — но это все самолеты не молодые, скажем так, еще 2-3 года — и они свое отживут, потому что просто налет у них достаточно большой. Но так случилось, что партнеры были готовы начать именно с F-16«, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас у Украины есть большая программа будущего боевой авиации. Государство остановились на трех платформах с учетом опыта своих пилотов, возможностей врага, этой войны и других вещей: F-16, Gripen и Rafale.

Почему Украина захотела получить Gripen?

«Gripen, например, является одним из фаворитов этих платформ. Почему? Обслуживание Gripen — самое дешевое, потому что наименьшее количество людей должно быть привлечено. Для нашего пилота со специальностью и опытом — это не полтора года обучения, как, например, у нас было с F-16, а — 6 месяцев. Все летно-посадочные технические возможности у Gripen тоже выгодны, вы знаете — они могут взлетать и садиться на трассы. Также важно, что Gripen удобны в вопросе применения оружия», — пояснил президент.

Он добавил, что когда Украина еще не имела F-16, то уже начала находить инструменты, как применять западное оружие на своих самолетах советского производства. Это отнимало месяцы, было невозможно применять имеющиеся ракеты, потому что не было соответствующих подвесов.

«Это было сложно, но под нас разрабатывали, работали наши инженеры вместе с инженерами тех стран, чье оружие. Так вот по Gripen — на него цепляется все. Наверное, почти все из того, что использует Украина — ракеты и другое оружие — это все можно туда подцепить», — отметил Зеленский.

По его словам, поэтому были выбраны три параллельные платформы: F-16, Gripen и Rafale.

«Rafale — современный французский самолет. Его привлекательность на то время была в том, что мне нужно было договариваться только с Францией. Это важно. Сложность в том, что был также высокий запрос на Rafale в мире и, соответственно, очереди на производство и поставки», — описал ситуацию президент.

Он также поделился, что «за F-16 мы боролись». Государство понимало, что много стран Европы имеют эти истребители, и Украина может получить старые F-16 перед тем, как дойдет до нового заказа.

Сколько Gripen получит Украина и когда?

«Мы договорились со Швецией, что подпишем договор и Украина будет иметь 150 новых Gripen. Безусловно, это достаточно долгий путь. Но это очень хороший вариант. Gripen будут идти со всем вооружением. Главный вопрос — мы договорились о локализации Gripen. Я считаю, что это историческая договоренность. То есть я веду три параллельных разговора по самолетам — со шведами, с французами и с американцами еще», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что общий запрос на будущее украинской боевой авиации — это флот на 250 новых самолетов.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получить от Швеции первые истребители Gripen уже в 2026 году.

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что поставки Украине Gripen — это долгосрочный процесс. Первые самолеты могут поступить только через несколько лет, поскольку «только начинается развертывание производства». По словам Кристерссона, речь идет про «около трех лет на практике».