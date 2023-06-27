"Громкая риторика": в США не заметили признаков угрозы от заминированной Запорожской АЭС или российского ядерного оружия

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал эту ситуацию на брифинге, — сообщает Белый дом.

«Я не собираюсь вдаваться в конкретные разведывательные данные. Я бы вам сказал, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели этот отчет. Мы, у нас, как вы знаете, есть возможность следить за радиоактивностью у завода, и мы просто не видим никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим за ней очень, очень внимательно», — сказал он.

Также он добавил, что Россия является ядерным государством, поэтому США следят как можно лучше за стратегической позицией России, ее ядерным потенциалом.

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«И мы не видели никаких признаков — кроме громкой риторики, мы не видели никаких признаков того, что намерены применить ядерное оружие внутри Украины. И я также могу вас заверить, что мы не сделали ничего — мы не видели ничего такого, что бы заставило нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания», — резюмировал он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Между тем эксперты утверждают, что последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз более мощными, чем на ЧАЭС.

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