Громкая статья Time: Данилов призвал искать "анонимов, которые не верят в победу" и слили информацию

По мнению Данилова, правоохранительные органы должны дать ответ, что это за анонимные собеседники автора якобы из окружения президента, "не верящие в нашу победу".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал громкую статью в журнале Time и заявил, что не знает, откуда автор взял информацию.

Об этом Данилов сказал в эфире "УП".

Секретарь СНБО смущает, что автор статьи Саймон Шустер ссылается на анонимных собеседников якобы из окружения президента.

"Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. Знаете, мне эта анонимность вызывает очень много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента. Ты не имеешь права находиться в Офисе президента. Ты должен сказать, что "мы не сможем добиться успеха, потому что вот я так считаю", — сказал Данилов.

По его мнению, такая "подковерность" и анонимность наносит огромный вред Украине.

"Я могу сказать и еще раз подчеркнуть, что наш президент никогда не был одинок – с ним народ нашей страны… Я могу долго разбирать эту статью. Конечно, мы на это должны обращать внимание. Но я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу", – подытожил секретарь СНБО.

Напомним, американский журнал Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Владимиру Зеленскому.

В статье говорилось, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", а также рассказывается о проблеме с коррупцией в Украине.

Также автор статьи утверждает, что власти Украины в начале октября требовали освободить Горловку, военные отказали, потому что не хватает людей и оружия.

Кроме того, в статье говорилось, что Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не достичь победы.

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