Громкие события по НАБУ и САП: Европейский Союз отреагировал

Евросоюз. / © Associated Press

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Европейский Союз озабочен недавними событиями, происходящими в Украине вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает "Суспільне".

"Европейский Союз обеспокоен недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институций - НАБУ и САП. Эти учреждения являются ключевыми для реформы в Украине и должны действовать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие общества", - заявил Мерсье.

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Европолитик подчеркнул, что ЕС оказывает значительную финансовую помощь Киеву "при прогрессе в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении".

Кроме того, вступление Украины в ЕС потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечения институциональной устойчивости.

"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Напомним, 22 июля Верховная Рада одобрила скандальный законопроект №12414 , отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору. Документ поддержали 263 нардепа.

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НАБУ и САП заявляют, что новые полномочия генпрокурора угрожают антикоррупционной реформе. В частности, по обновленной редакции генпрокурор получит доступ ко всем делам НАБУ или сможет делегировать его другим прокурорам, будет единолично подписывать подозрения высокопоставленным должностным лицам, сможет предоставлять обязательные письменные указания детективам НАБУ, а в случае невыполнения — передавать дело другим органам и т.п.

К слову, накануне СБУ и Офис генпрокурора уличили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на ведении бизнеса в РФ. Чиновник, координирующий деятельность Бюро в прифронтовых регионах, поддерживал контакты с представителями страны-агрессора и помогал отцу вести незаконную торговлю с РФ.

Дата публикации 12:17, 22.07.25 Количество просмотров 18 Новости ТСН 12:00 21 июля. СБУ набросилась на НАБУ - страны G7 наделали шума

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