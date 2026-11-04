Громкие увольнения в СБУ и прямой ультиматум: Поклад отреагировал на масштабную операцию НАБУ

Зеленский и Поклад / © Владимир Зеленский

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Глава СБУ Александр Поклад уволил сотрудников Службы безопасности, ставших фигурантами громкого расследования НАБУ в рамках операции «Карфаген».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Залежь уверяет, что СБУ «оказывает полную поддержку и способствует всем необходимым процессуальным действиям в указанных уголовных производствах».

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«Служба безопасности рассчитывает на проведение прозрачного, объективного и беспристрастного расследования. Об этом, в частности, говорил с руководителями НАБУ и САП. Есть четкое и конструктивное сотрудничество», — заверил глава СБУ.

Кроме того, Поклад говорит, что находится на связи с зарубежными коллегами из спецслужб стран-партнеров.

«Делаем все необходимое, чтобы расследование этих преступлений происходило и в других юрисдикциях. Что касается так называемого „Мексиканца“, который фигурирует в деле, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украину», — добавил Александр Поклад.

Что известно о сегодняшнем скандале с СБУ

Напомним, сегодня, 4 ноября, в рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, к деятельности которой, по данным следствия, были привлечены действующие чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора.

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Впоследствии стало известно, что обыски у топ-чиновников СБУ переросли в конфликт.

По данным следствия, группировка обеспечивала защиту мошеннических колцентров, обманывавших украинцев и иностранцев, торговли наркотиками, незаконного производства контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, участников подозревают в организации нападений, похищений людей и нанесении телесных повреждений.

Среди фигурантов расследования — мужчина с прозвищем «Криминал», которого следствие считает организатором группировки, и «Мексиканец» — основатель и руководитель транснационального наркокартеля «Химпром».

В рамках этого дела детективы НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку, занимающего должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности.

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ТСН.ua собрал все, что известно об этом скандале в статье по ссылке.

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