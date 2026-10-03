Громкие заявления Гончаренко о мире: политолог проанализировал

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Дискуссия вокруг ряда громких заявлений народного депутата Алексея Гончаренко о возможных переговорах и нейтральном статусе Украины обнажила значительно более глубокие вызовы.

Политолог Вадим Денисенко проанализировал эти заявления и рассказал, действительно ли тезисы Гончаренко можно воплотить в жизнь.

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Аналитик напомнил, что дискуссия о нейтральном статусе Украины продолжается с 1990 года, однако в обществе это понятие часто воспринимают слишком упрощенно. По его словам, мировой опыт знает разные форматы: от классического нейтралитета (Швейцария) или зафиксированного международными соглашениями (Австрия) до политики внеблоковости крупных государств (Индия или Иран).

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Впрочем, в случае Украины ключевым является не сам статус нейтральности, а стремление противника ограничить оборонные способности нашего государства.

Переговоры зашли в тупик

По мнению Денисенко, переговорный треугольник Украина-Россия-США зашел в абсолютный тупик по всем вопросам, кроме обмена пленными.

«И, по-моему, реанимировать его невозможно. Нам нужно думать о расширении круга переговорщиков. И расширение поля для переговоров», — советует эксперт.

В то же время Денисенко отмечает, что не верит в поэтапность переговоров. К примеру, что сначала можно договоримся о перемирии в море, потом об энергетике и т.д.

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«Это этакая ловушка Анкориджа. Ибо главное российское достижение Анкориджа — это переговоры можно вести в ходе боевых действий. То есть война войной, а переговоры переговорами. Но повторюсь, нам нужно думать об изменении формата переговоров», — подытожил политолог.

Ранее американский журналист обнародовал новые детали переговоров между США, Украиной и РФ.

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