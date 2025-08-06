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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Громкие заявления Трампа и помощь Украине: главные новости ночи 6 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 августа 2025 года:

  • Трамп анонсировал "встречу с Россией" Читать далее –>

  • Трамп назвал вероятного фаворита на роль наследника движения Make America Great Again Читать далее –>

  • Конгресс США вызывает супругов Клинтонов на "ковер": названная причина Читать далее –>

  • США утверждают пакет военной поддержки на $203,5 млн для Украины Читать далее –>

  • Трамп анонсировал намерение ввести 100% тарифы против торговых партнеров России Читать далее –>

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