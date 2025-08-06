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Громкие заявления Трампа и помощь Украине: главные новости ночи 6 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 августа 2025 года:
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