Громкий приговор: в Дании бывшего министра осудили из-за противоречивой политики в отношении беженцев

Стойберг известна своими жесткими взглядами по миграции.
В Дании бывшего министра по делам иммиграции Ингер Стойберга приговорили к двум месяцам за решеткой.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 декабря.
Ультраправа Ингер Стойберга известна своими жесткими взглядами на вопросы миграции. В 2016 году во время пребывания на должности она распорядилась разделять пары просителей убежища: если в такой паре есть несовершеннолетняя жена. Политик тогда отмечала, что таким образом хочет защитить девушек и искоренить так называемые "детские браки".
По этому решению в различные приюты попало 23 пары мигрантов, которые были преимущественно из Сирии. Некоторые из них подали жалобу к омбудсмену. Расследовавшая случай комиссия пришла к выводу: решение министерки было незаконным и нарушало права человека.
Экс-министра приговорили к 60 дням тюрьмы. Приговор обжаловать нельзя. Стойберг говорит, что намерен принять наказание "с высоко поднятой головой".
Как сообщалось, премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась за пребывание в ночном клубе. Впрочем, она должна избегать всех контактов, потому что контактировала с COVID-больными. О походе Марина в ночной клуб стало известно из желтой прессы. В СМИ появились фотографии. Журналисты пишут, что премьер была в клубе до четырех утра.
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