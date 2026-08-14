Громкий российский проект Орбана оказался под угрозой: Мадьяр сворачивает "соглашение века"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подверг сомнению соглашение, заключенное его предшественником Виктором Орбаном, о расширении мощностей между Венгрией и ядерной компанией РФ «Росатом» в области ядерной энергетики.

Об этом сообщает Politico.

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Экстремальная жара и засуха привели к рекордно низкому уровню воды в Дунае, сократив производство электроэнергии на венгерской атомной электростанции «Пакш» до 10%. Эта АЭС обычно производит около трети электроэнергии страны.

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«Эти планы были приняты, несмотря на то, что атомные электростанции, которые не работают с замкнутой системой охлаждения и настолько подвержены влиянию окружающей среды, в мире больше не строятся», — сказал Мадьяр.

Реакция России на отказ Венгрии от строительства новых реакторов

Между тем, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» не получил никаких вопросов от нового правительства Венгрии. Он заверил, что атомная компания продолжает строительство двух новых реакторов на АЭС «Пакш».

По его словам, подготовка бетона для 5-го блока завершена более чем на 80 процентов, а на 6-м блоке работы продвигаются. Он заявляет, что компоненты реактора уже производятся.

«Мы готовы к диалогу», — сказал Лихачев.

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Что говорят в Венгрии

Тем не менее, Мадьяр опроверг утверждение России. Согласно первоначальному контракту, «Пакш-2» должна была заработать до 2024 года. По словам премьера, объекты, о которых говорит РФ, больше похожи не на реакторы, а на склады и «два больших бетонных котлована». Венгрия потратила на них около 2,8 миллиарда евро.

«Я не вижу, чтобы они соблюдали контракт», — сказал Мадьяр.

Мадьяр добавил, что правительство проводит полный обзор проекта, включая его финансирование и механизмы охлаждения.

Орбан заключил соглашение по «Пакш-2» в Москве еще в 2014 году. Он фактически передал «Росатому» разрешение на расширение двух реакторов при поддержке российского государственного финансирования на сумму до 10 миллиардов евро. Два года спустя он назвал это «соглашением века».

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