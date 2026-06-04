Громкий спор из-за УПА: Польша сделала новое резкое заявление на счет Киева

Флаги Украины и Польши. / © Associated Press

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что «сделает все, чтобы отменить решение», которым президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению ССО «Север» название «имени Героев УПА».

Об этом польский министр заявил во время пресс-конференции, сообщает RMF24.

«Я нахожусь на связи с министром обороны Украины (Михаилом Федоровым — Ред), передал ему нашу позицию по присвоению одному из военных подразделений имени УПА. Я сделаю все, чтобы изменить это решение. Мы четко высказываемся по этому поводу», — подчеркнул глава Минобороны Польши.

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По словам Косиняк-Камиша, он не соглашается с объяснениями главы МИД Украины Андреем Сибигой о том, что решение о выборе названия подразделения приняли украинские солдаты, которые не собирались обидеть поляков. В то же время польский министр подчеркнул, что «прославление УПА» неприемлемо для поляков.

Глава Минобороны заметил, что Украина уже четыре года обороняется от вторжения России. В частности, благодаря переданным Варшавой технике и оборудованию, а также обучением, проводимым в Польше.

Он подчеркнул, что Варшава «выполняет свои обязательства ради дружеских отношений». Поэтому, говорит Косиняк-Камиш, «нужна четкая декларация с украинской стороны», чтобы «строить отношения на основе честно осмысленного прошлого и уважения к чувствительным темам друг друга».

«Недружественным актом, который вызывает боль в сердцах поляков, является глорификация УПА, особенно присвоение ее имени военным подразделениям, когда мы помогаем украинской армии», — сказал министр.

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По его словам, «в польских сердцах, в польской душе немыслимо глорифицировать кого-то, кто для нас синоним геноцида».

Скандал через УПА — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 26 мая присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ наименование «имени Героев УПА». Это решение вызвало негодование в соседней Польше. В частности, лидер поляков Кароль Навроцкий заявил о лишении украинского коллеги Ордена Белого Орла.

Тем временем лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак выдвинули ультиматум из-за Волынской трагедии . Он подчеркнул, что Варшава должна заблокировать евроинтеграцию Украины, пока Киев не откажется от «культа преступников».

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к Польше с заявлением. По его словам, название подразделения было выбором военных Сил обороны, которые «даже близко не имели ничего антипольского на уме». Они хотели почтить тех, кто так же когда-то боролся против империи и большевистско-коммунистической оккупации.

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