Грозев говорит, что в "мирном" плане изначально было 30 пунктов, но два убрали - подробности

Расследователь Bellingcat Христо Грозев / © скриншот с видео

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что знаком с предыдущей версией американского мирного плана, которую видел шесть месяцев назад. В той версии, по его словам, были два дополнительных положения, которые не вошли в нынешнюю.

Об этом журналист написал в соцсети X.

По словам Христо Грозева, версия мирного плана, которую он видел полгода назад, «почти полностью совпадала с тем, что мы видим сегодня», однако в актуальном документе отсутствуют два пункта. Один из них, по его словам, предусматривал роль американских инвесторов в «вытягивании послевоенной России из потенциального финансового кризиса из-за нехватки денег и инвестиций».

«Это должно было быть стимулом для Трампа (или как легитимный американский „сладкий бонус“, или как бонус для друзей и семьи — это не было уточнено)», — пишет Грозев.

По словам журналиста, второй пункт плана предусматривал российско-американское партнерство против Китая с «демагогическим ударением на „христианском союзе“».

«Я абсолютно уверен, что это российское предложение, а не совместно разработанное. Я также не могу представить, чтобы россияне не включили первый из двух дополнительных пунктов. Однако я понимаю, почему это не было бы частью публично обнародованного плана», — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейские лидеры создали альтернативную версию мирного плана, которая существенно отличается от плана США и не ставит отвод украинских войск с Донбасса как обязательное условие для мира.

Ранее сообщалось, что Америка предлагает Украине так называемый «мирный план», который предусматривает 28 пунктов.