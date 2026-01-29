Грубое незнание войны и украинской власти: что заявил представитель Трампа на переговорах

Переговоры / © Getty Images

Один из высокопоставленных посланников Дональда Трампа по украинскому направлению вызвал беспокойство во время состоявшихся на прошлой неделе в Абу-Даби трехсторонних мирных переговоров в формате Украина—США—Россия.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, неназванный американский чиновник допустил ряд ошибочных заявлений, по оценкам собеседников, свидетельствующих об элементарном незнании войны между Россией и Украиной. В частности, во время встреч он путался в датах начала войны, ее продолжительности, а также в структуре украинской власти.

Среди прочего, чиновник якобы заявил, что "генерал Кирилл Буданов теперь вице-президент Украины". В то же время в Украине должности вице-президента не существует, а Кирилл Буданов недавно был назначен руководителем Офиса президента.

Кроме того, на вопрос журналистов, рассчитывают ли американские посланники заключить мирное соглашение к очередной годовщине войны, чиновник ответил, что не знает, о какой именно годовщине идет речь.

"Я не думаю, что мы испытываем давление через четырехлетнюю годовщину", - цитирует его издание.

По информации The Independent, во время переговоров также прозвучало заявление, что нынешняя война является самой длинной в истории и якобы продолжается дольше Второй мировой. В то же время Вторая мировая война продолжалась с 1939 по 1945 год, а полномасштабное вторжение России в Украину началось в феврале 2022 года, хотя боевые действия и оккупация Крыма начались еще в 2014-м.

Не уточняется, имел ли чиновник в виду именно полномасштабную войну или вооруженный конфликт на Донбассе в целом.

В переговорах, по данным СМИ, участвовали спецпосланник США Стив Виткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр армии США Дэн Дрисколл и другие представители американской администрации. На фото со встреч в Кремле также присутствовал комиссар Федеральной службы закупок США Джош Груэнбаум.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал сообщения о таких высказываниях "тревожными" и "серьезной проблемой".

"Он уже допустил несколько серьезных ошибок - как технических, так и принципиальных дипломатических. К примеру, территориальные вопросы они рассматривают как вопросы недвижимости. Это абсолютно неправильно. Они не знают основ - политики, истории, международного права", - отметил Мережко.

Издание сообщает, что обратилось за комментариями в Белый дом, однако ответа пока не получило.

На фоне переговоров Россия продолжает обстрелы Украины. Президент Владимир Зеленский назвал эти атаки проявлениями терроризма и предупредил, что эскалация может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара, который, по его словам, подрывает саму идею мирных переговоров.

Напомним, в Абу-Даби 23-24 января прошли переговоры Украины, России и США. Reuters сообщило, что после встреч признаков компромисса по отношению к территориям нет. Издание утверждает, что США по достижению мирного соглашения усиливают давление, но не на Россию как агрессора, а на Украину. С другой стороны, Москва требует уступок от Киева.

В Кремле сообщили, что новая встреча РФ, Украины и США в Абу-Даби состоится 1 февраля. Москва отмечает, что переговоры должны продолжаться в закрытом режиме. Мол, потому Россия не обсуждает конкретные документы.