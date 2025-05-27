Группы влияния сплачиваются вокруг Белецкого: его могут вывести на высшие военные и политические должности, – Фокус

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Об этом говорится в материале издания «Фокус» , проанализировавшем политическую ситуацию в мае 2025 года.

По данным КМИС, президенту доверяют 74%, не доверяют – 22%. Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий считает, что такие результаты в значительной степени обусловлены эффектом «объединения вокруг флага». Как пишет "Фокус", дальнейшие электоральные позиции Зеленского будут зависеть от продолжительности войны, условий мира и решения внутренних проблем, за что ответственна президентская команда.

На фоне общественных ожиданий новых лидеров растет влияние Андрея Билецкого, командира Третьего армейского корпуса. Последние социологические исследования за ноябрь 2024 давали ему 6% голосов, столько же имели Сергей Притула и Юлия Тимошенко.

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В пользу Белецкого – образ современного эффективного командира и публичные проявления. Он говорит не только о проблемах в армии и необходимости реформ, но даже позволяет себе критиковать Минобороны , озвучивает собственное видение развития военно-промышленного комплекса, правоохранительного блока, взаимоотношений с партнерами и даже образования.

По данным «Фокуса» это обеспечило командиру Третьего корпуса расположение групп влияния. Среди них – причастные к Демократической партии США антикоррупционные активисты, волонтеры, журналисты. Не случайным издание называет частое появление Белецкого у медиамагната Томаша Фиалы.

«По одной из версий задача "минимум" для этих групп – вывести Белецкого на руководящие должности в командовании ВСУ и/или Минобороны. После чего можно будет замахнуться уже и на более высокие позиции, вплоть до главы государства», – говорится в материале.