"Грустная история предательств": почему США бросают своих союзников — политолог дал мрачный прогноз

Политолог объяснил, почему США бросают своих партнеров в решающий момент

Украинцы должны избавиться от иллюзий относительно стратегического партнерства с Вашингтоном в его нынешнем состоянии. Пока все выглядит так, что Соединенные Штаты всегда предают своих союзников.

Такое мнение высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Бизнес-школы УКУ Валерий Пекар на своей странице в Facebook.

Эксперт привел ряд примеров. Украинский пример он назвал всем известным, потому подробно его не разбирал.

Курды

«Мне очень жаль курдов. Великий народ, к которому всегда обращаются, когда нужно сделать какую-нибудь грязную тяжелую работу. Когда нужно было сдержать ИГИЛ, то Соединенные Штаты бросились к курдам за помощью и наобещали, но потом предали», — отметил Пекар.

Он напомнил, что курды сыграли важную роль в свержении режима Асада, но ничего не получили взамен. Конечно, есть фактор Турции, на востоке которой также проживают курды и требуют, если не независимость, то хотя бы автономию.

«Но выглядит как обещание и измена», — рассуждает эксперт.

Иран

Пекарь напомнил, что США обещали поддержку иранским протестующим, а митинги режим аятоллы просто утопил в крови.

«Мне ужасно жаль молодых смелых иранских ребят. Которым обещали поддержку, которую побуждали продолжать протесты и захватывать административные здания и т.д. Им прямо обещали помощь. Сейчас эти молодые жизни утрачены, режим потопил протест в крови в буквальном смысле. Америка еще почувствует вкус этого предательства, к сожалению», — отметил он.

Венесуэла

Эксперт отметил, что после угона Мадуро администрация Трама не дала даже маленького шанса венесуэльской оппозиции дать стране шанс на демократическое развитие.

«Я не специалист по Латинской Америке, но я уверен, что этот путь заведет не туда. И прольется много крови, которой можно было избежать. В том числе крови американских солдат», — предположил он.

Китай и Тайвань

Пекарь предполагает, что Китай не будет воевать за Тайвань. Стратегия Пекина будет заключаться в том, чтобы расколоть Тайвань изнутри. США не будут вмешиваться.

«Наобещают очень многое, но побоятся шантажа и отступят. С большим ущербом для себя», — предположил он.

Россия

«Когда Россия будет разваливаться, США будут заявлять активную позицию по северу и крайнему востоку, потому что это их жизненные интересы. Если туда активно зайдет Китай, США сильно пострадают. Но США отступят в последний момент, бросив все проблемы региона на руки Японии и Канады», — предположил политолог.

Израиль

По словам Пекаря, многие люди в Израиле настроены очень проамерикански. Создается впечатление, что США поддерживают Израиль из-за большого влияния еврейской диаспоры.

«Но это впечатление испаряется, как только прочтешь историю израильско-американских отношений. Это печальная история измен», — напомнил он.

Пекар уверен, что в текущем периоде США не союзник Украины и таким не станет.

«А написать я хотел на самом деле вот о чем. Зачастую предательство союзников (или доверившихся) противоречит не только ценностям, но и долгосрочным интересам США. Но верх берут краткосрочные интересы. Транзакция. Но и это не то, что я действительно хотел подчеркнуть. Вот ради чего я это написал: если ваши интересы противоречат вашим ценностям, стоит проверить ваши интересы — может быть, с ними что-то не так», — подытожил Валерий Пекар.

