Грузия атаковала Зеленского из-за "неблагодарности": в Киеве ответили жестко

Шалва Папуашвили

В Грузии раздались резкие заявления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Спикер парламента страны Шалва Папуашвили обвинил украинского лидера в якобы "неблагодарности" за поддержку Киева. В ответ глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил с жесткой реакцией.

Папуашвили заявил журналистам IPN, что Грузия поддерживает украинский народ, однако не украинские власти.

"Мы поддерживаем украинский народ. Ни Зеленский и его заместители, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки. Это неблагодарные люди. Зеленский не проявляет признательности ни Америке, ни Грузии. Окончательный вердикт к нему вынесет украинский народ", - сказал он.

По словам грузинского политика, критика со стороны Киева по Тбилиси безосновательна, а поддержка резолюций ООН в пользу Украины — это вклад Грузии в международные усилия.

В Киеве ответили

В ответ Руслан Стефанчук подчеркнул, что украинцы благодарны всем, кто помогает в борьбе за свободу, и особенно грузинскому народу.

"Украинцы - благодарная нация. Мы чтим каждого, кто помогает в нашей борьбе за собственную свободу и право выбора. И мы, безусловно, благодарны грузинскому народу", - отметил он.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны простых граждан Грузии имеет большое значение.

"Народу, который смело выходит на площади своих городов в поддержку Украины. Народу, который в составе грузинских добровольческих батальонов бьется бок о бок против общего российского врага", - добавил спикер парламента.

Стефанчук также отметил, что голосование за резолюции ООН по территориальной целостности Украины является минимально необходимой позицией цивилизованного мира.

"Голосование "за" резолюцию ООН - это точно не благотворительность и не подвиг. Это минимальный уровень приличия 2026 года", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в реальной поддержке, а не к поучениям.

"Украина не нуждается в наставлениях от морализаторов, которые выступают ретрансляторами нарративов "русского мира". Украина нуждается в настоящих союзниках — тех, кто понимает: в борьбе с рашистским злом не считают комплименты, а ценят позицию и поддержку", — заявил Стефанчук.

