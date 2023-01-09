Грузия категорически отказалась возвращать Украине комплексы "Бук" — дипломат

Эти комплексы Украина предоставила Грузии во время нападения России в 2008 году.

Правительство Грузии отказалось передавать самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", предоставленные Украиной во время нападения России в 2008 году.

Об этом сообщил временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов в комментарии "Европейской правде".

По словам дипломата, Украина обращалась к Грузии с просьбой предоставить не только ЗРК. Также был запрос на противотанковые комплексы Javelin, полученные Тбилиси от американских союзников.

Касьянов отметил, что США не только одобрили передачу своего оружия. Американское правительство предложило Тбилиси заменить комплексы на более новые. Однако в Грузии категорически отказались.

Напомним, 7 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, но поможет гуманитарно.

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