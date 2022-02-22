"Грузия стоит рядом с вами": Зурабишвили осудила признание "ЛДНР" и заявила о поддержке Украины

По ее словам, Москва повторяет грузинский сценарий.
Грузия осуждает решение России о признании "независимости" псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".
Об этом написала в своем Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, Россия повторяет сценарий, приведший к оккупации 20% Грузии в 2008-м.
"Грузия стоит рядом с вами, президент Зеленский, и поддерживает территориальную целостность Украины и мир", — написала она.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".
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