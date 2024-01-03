Грузия отреагировала на массированную ракетную атаку РФ

Она подчеркнула, что новогоднее время в Украине окутано нападениями РФ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила массированную ракетную атаку армии Российской Федерации по украинским городам 2 января.

Об этом она сообщила в соцсети Х.

Также лидер грузин выразила солидарность с Украиной.

"В то время как мы входим в новый год, Россия начинает 2024 год с неустанных, неоправданных нападений на гражданское население и жизненно важную инфраструктуру в Украине. Наши мнения с Украиной, и Грузия солидарна с ней в это время, которое должно быть праздничным", — подчеркнула Зурабишвили.

Как сообщалось, РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову 2 января. Захватчики применили 99 ракет разных типов. Было уничтожено уничтожено 72 воздушных целей.

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