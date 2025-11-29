"Грязное соглашение", которое спасет государственность: почему аналитики советуют Украине принять план Трампа

Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Никто не должен быть доволен несправедливым миром, который, возможно, Украина будет вынуждена принять. Агрессор получит вознаграждение в виде территорий, а жертва останется со шрамами войны. Однако ужас, охвативший Вашингтон из-за последних мирных предложений, тревожен сам по себе. Конфликт в Украине близится к развязке, которая не будет ни безоговорочным поражением, ни «триумфальной победой», а станет промежуточным результатом, содержащим элементы обоих сценариев.

Об этом пишет американский историк и аналитик Стивен Вертхайм в своей колонке The Guardian.

Парадокс «плана Трампа»: капитуляция или стратегический успех

Недавний план администрации Трампа из 28 пунктов, который в Конгрессе и среди обозревателей окрестили «капитуляцией» перед Москвой, в действительности предлагает Киеву значительный стратегический результат, считает автор.

Во-первых, условия не предусматривают значительных ограничений для украинской армии в мирное время, несмотря на то, что Россия пыталась навязать драконовские лимиты с 2022 года. Единственное требование — ограничение численности до 600 000 человек — вероятно, превышает количество кадровых военных, которое Украина и так содержала бы в мирное время. Во-вторых, Украина получит существенные гарантии безопасности от США и Европы — самые сильные в истории, даже если они не дотягивают до статьи 5 НАТО.

Вертхайм напоминает: Путин начал вторжение, чтобы сломать прозападный курс Украины. Когда боевые действия прекратятся, Украина будет сильнее в военном плане, враждебнее к России и защищена лучше, чем когда-либо.

Опасность «диванного» морализаторства

Несмотря на это, влиятельные голоса в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, уже называют такой результат аморальным. Сенаторы типа Митча Макконнелла или Джин Шахин выступают против «наименее плохого компромисса». Автор статьи остро критикует такую позицию.

«Легко требовать идеальных результатов, когда ты находишься за тысячи миль и не платишь цену за свое “нравственное преимущество“», — отмечает Вертхайм.

По мнению аналитика, продление войны на неопределенный срок, вероятнее всего, оставит Украину в худшем положении — с еще меньшей территорией, более слабой и более разрушенной. Украина рискует стать очередной жертвой «хронической неспособности США реально оценивать результаты» своих войн.

Исторические уроки: Вьетнам, Афганистан, Ирак

Вертхайм приводит примеры, когда США не смогли вовремя остановиться:

Вьетнам: Ричард Никсон стремился к «миру с честью» и воевал еще четыре года, тайно бомбя Камбоджу и Лаос лишь для того, чтобы отсрочить неизбежное поражение. Он купил приличный интервал между выходом США и победой Северного Вьетнама ценой огромной крови.

Афганистан: Барак Обама только десять лет спустя понял, что Талибан невозможно победить военным путем. Однако он не отважился на переговоры о разделе власти. США воевали еще десятилетие и постепенно теряли позиции, и в конце концов были вынуждены уйти без условий, что привело к мгновенному возвращению талибов.

Ирак: В 1991 году Джордж Буш-старший достиг цели — выбил Саддама Хусейна из Кувейта. Это была победа, которую стоило «зафиксировать». Вашингтон же начал мечтать о большем — свержении режима. Это привело к роковому вторжению 2003 года и катастрофическим последствиям.

Эти прецеденты важны для Украины. США часто не умеют ни принимать поражение, как во Вьетнаме, ни вовремя останавливаться после победы, как это было в Ираке.

«Грязная сделка», которую следует заключить

Аналитик подчеркивает: завершение войны требует принятия смешанного вердикта. С одной стороны, Киев не добьется полной победы на поле боя, и верить в это — фантастика. Даже администрация Байдена никогда реально не ожидала освобождения всех территорий силой. Лучшая возможность — это компромисс, который даст Украине шанс на жизнь.

«Если это выглядит как грязное соглашение, как определенная мера умиротворения, то это потому, что так оно и есть. Но если нет лучшей альтернативы, то это грязное соглашение следует заключить», — говорится в статье.

С другой стороны, Запад и Украина недооценивают то, чего уже добились. Спустя почти четыре года после того, как РФ планировала захватить Киев за три дня, Украина стоит. Россия потеряла более 600 000 солдат ради скромных достижений.

Вертхайм также затрагивает болезненный вопрос НАТО. По его мнению, «тотальная безопасность» недостижима. Даже если бы НАТО приняло Украину (чего, по мнению автора, не произойдет), Альянс не дал бы настоящих гарантий. Страны, отказавшиеся воевать за Украину сейчас, вряд ли пойдут на войну в будущем, что бы ни было написано на бумаге.

Поэтому Украине не нужна геополитическая «волшебная палочка» для выживания. Ей нужна реальная поддержка и умение сохранить то, что уже отвоевано дорогой ценой, уверен Стивен Вертхайм.

Напомним, Портников объяснил, как Путин сам разрушит мирный план Трампа. Журналист отметил, что сейчас Украине важно сохранять конструктивность в диалоге с Вашингтоном.