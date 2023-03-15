Губернатор Флориды назвал войну в Украине "территориальным спором": в МИД ответили

Губернатор американского штата Флорида, республиканец Рон Десантис заявил, что война в Украине – это "территориальный спор", а потому США он не касается. В украинском Министерстве иностранных дел пригласили Десантиса посетить Украину.

Об этом говорится в материале Fox News и заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

По его словам, такое вмешательство не в интересах США, а саму войну назвал "территориальным спором". Так губернатор отреагировал на вопрос, как Вашингтон должен реагировать на войну России в Украине.

Рон Десантис говорит, что в США есть "много жизненно важных национальных интересов". В частности, безопасность границ, энергетическая независимость и сдерживание Китая.

Спикер МИД пригласил Десантиса посетить Украину, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".

"Мы уверены, что как бывший военный, бывавший в зоне боевых действий, губернатор Рон Десантис знает разницу между спором и войной", — подчеркнул Николенко.

Напомним, экспрезидент США Дональд Трамп выступил против смены диктаторского режима Владимира Путина в России. По словам Трампа, российская война против Украины не является стратегически важной для Вашингтона, но она важна для Европы, поэтому европейские союзники должны помогать Украине больше, чем США, или хотя бы так же.

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