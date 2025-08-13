Губернатор Калифорнии анонсировал пресс-конференцию, которая станет сокрушительной для Трампа и движения МАГА

Дональд Трамп / © Associated Press

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом опубликовал сообщение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с угрозой завершения его президентства и анонсом большой пресс-конференции демократов, которая, по его словам, станет сокрушительной для движения MAGA.

Свой пост в соцсети X политик оформил в стиле сообщений Трампа в Truth Social, использовав резкие формулировки и характерную для действующего президента фразу «Спасибо за внимание к этому вопросу!».

«Дональд „Тако“ Трамп, как его многие называют, пропустил дедлайн. Калифорния теперь начертит новые, еще более „красивые карты“, которые войдут в историю, ведь они завершат президентство Трампа — демократы вернут контроль над Палатой представителей», — написал Ньюсом.

Он добавил, что на этой неделе состоится большая пресс-конференция с участием влиятельных демократов и ее самой.

«Эта мера станет сокрушительной для MAGA», — подчеркнул губернатор.

