"Гуманист" с тысячами жертв: Британия ответила на похвалу Уиткоффа Путина

Уиткофф и Путин / © Associated Press

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Великобритания отвергла характеристику российского диктатора Путина как гуманиста, озвученную спецпосланником Трампа по войне в Украине Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Спикер премьер-министра Великобритании Энди Бернема Кэт Симмонс прокомментировала слова Уиткоффа во время общения с Путиным, которого американец назвал «гуманистом».

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«Мы, безусловно, не признаем такой характеристики», — сказала она.

Симмонс напомнила о тысячах погибших людей и систематических ударах России по критической инфраструктуре.

По словам Симмонс, Путин убил тысячи людей, в том числе невинных украинцев, а также россиян, которых отправили на гибель на передовой.

«Он лишает детей и пожилых людей тепла и систематически атакует критически важную инфраструктуру», — добавила представитель британского правительства.

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Что предшествовало

Напомним, 21 октября спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Встреча состоялась на фоне дипломатических усилий по завершению российско-украинской войны.

В ходе переговоров Уиткофф назвал Путина «гуманистом», а комментируя встречу с российским диктатором и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, он назвал их «конструктивными».

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