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"Гуманист" с тысячами жертв: Британия ответила на похвалу Уиткоффа Путина
Британское правительство раскритиковало Стива Уиткоффа за характеристику Путина как «гуманиста». Лондон заявил, что российский лидер убил тысячи человек.
Великобритания отвергла характеристику российского диктатора Путина как гуманиста, озвученную спецпосланником Трампа по войне в Украине Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщает Bloomberg.
Спикер премьер-министра Великобритании Энди Бернема Кэт Симмонс прокомментировала слова Уиткоффа во время общения с Путиным, которого американец назвал «гуманистом».
«Мы, безусловно, не признаем такой характеристики», — сказала она.
Симмонс напомнила о тысячах погибших людей и систематических ударах России по критической инфраструктуре.
По словам Симмонс, Путин убил тысячи людей, в том числе невинных украинцев, а также россиян, которых отправили на гибель на передовой.
«Он лишает детей и пожилых людей тепла и систематически атакует критически важную инфраструктуру», — добавила представитель британского правительства.
Что предшествовало
Напомним, 21 октября спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Встреча состоялась на фоне дипломатических усилий по завершению российско-украинской войны.
В ходе переговоров Уиткофф назвал Путина «гуманистом», а комментируя встречу с российским диктатором и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, он назвал их «конструктивными».