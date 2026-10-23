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Политика
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"Гуманист" с тысячами жертв: Британия ответила на похвалу Уиткоффа Путина

Британское правительство раскритиковало Стива Уиткоффа за характеристику Путина как «гуманиста». Лондон заявил, что российский лидер убил тысячи человек.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Уиткофф и Путин

Уиткофф и Путин / © Associated Press

Великобритания отвергла характеристику российского диктатора Путина как гуманиста, озвученную спецпосланником Трампа по войне в Украине Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Спикер премьер-министра Великобритании Энди Бернема Кэт Симмонс прокомментировала слова Уиткоффа во время общения с Путиным, которого американец назвал «гуманистом».

«Мы, безусловно, не признаем такой характеристики», — сказала она.

Симмонс напомнила о тысячах погибших людей и систематических ударах России по критической инфраструктуре.

По словам Симмонс, Путин убил тысячи людей, в том числе невинных украинцев, а также россиян, которых отправили на гибель на передовой.

«Он лишает детей и пожилых людей тепла и систематически атакует критически важную инфраструктуру», — добавила представитель британского правительства.

Что предшествовало

Напомним, 21 октября спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Встреча состоялась на фоне дипломатических усилий по завершению российско-украинской войны.

В ходе переговоров Уиткофф назвал Путина «гуманистом», а комментируя встречу с российским диктатором и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, он назвал их «конструктивными».

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