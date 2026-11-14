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"Гуманитарная миссия" в Константиновке: Зеленский объяснил, зачем это Путину на самом деле
Президент прокомментировал заявление российского диктатора о готовности провести «гуманитарную миссию» в Константиновке, за которое полтора года продолжаются бои.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российское заявление о «гуманитарной операции» в Константиновке абсолютно примитивным ходом для того, чтобы полностью захватить город и открыть дорогу в Краматорск и Славянск.
Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.
«Российская история о „мирном населении“ в Константиновке — это рефлексия Путина на то, что он не смог захватить Константиновку. Абсолютно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может», — отметил президент.
«Если бы им были важны гражданские жизни, они могли бы предложить какие-то подобные операции в селах, которые близ Олешков. Но Россия не предложила ни одного из этих сел. А что они предложили? Константиновка. Зачем? Потому что после Константиновки будут Краматорск и Славянск», — добавил Зеленский.
Что предшествовало
Владимир Путин предложил провести в Константиновке так называемую «гуманитарную миссию».
В Офисе президента отреагировали на идею российского диктатора Путина провести «гуманитарную миссию» в Константиновке по примеру оккупированных Олешков.
Мы ранее информировали, что, несмотря на заявление российского диктатора Путина о якобы контроле оккупантов над Константиновкой в Донецкой области, город находится под контролем ВСУ.