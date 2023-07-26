Гуманитарный комитет Верховной Рады не поддержал отставку министра Ткаченко

Гуманитарный комитет не поддержал отставку Александра Ткаченко с должности министра.
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.
Об этом говорится в сообщении профильного парламентского комитета.
"Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко", – говорится в сообщении.
Вопрос об отставке министра будет рассмотрен путем голосования в Верховной Раде.
Напомним, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил главе правительства Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
Позже Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке.
"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", — написал он в соцсетях.
Заявление об увольнении министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.
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