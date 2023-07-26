Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Гуманитарный комитет Верховной Рады не поддержал отставку министра Ткаченко

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2594
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Гуманитарный комитет Верховной Рады не поддержал отставку министра Ткаченко

Гуманитарный комитет ВР не поддержал отставку министра Ткаченко. / Фото: УНИАН

Гуманитарный комитет не поддержал отставку Александра Ткаченко с должности министра.

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.

Об этом говорится в сообщении профильного парламентского комитета.

"Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко", – говорится в сообщении.

Вопрос об отставке министра будет рассмотрен путем голосования в Верховной Раде.

Напомним, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил главе правительства Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Позже Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке.

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", — написал он в соцсетях.

Заявление об увольнении министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Читайте также:

Александр Ткаченко подал заявление об отставке

Александр Ткаченко подал заявление об отставке

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2594
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация