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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Гуманитарный прорыв": Кушнер заявил о важной договоренности, достигнутой в ходе переговоров

Джаред Кушнер не уточнил окончательные условия масштабного обмена пленными, о котором договорились Украина и Россия, а также сроки его проведения.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Джаред Кушнер

Джаред Кушнер / © Associated Press

Украина и Россия в принципе согласовали условия крупнейшего с начала полномасштабной войны обмена военнопленными. Эта договоренность стала важным гуманитарным результатом возобновленных трехсторонних переговоров с участием США и может способствовать дальнейшему продвижению мирного процесса.

Об этом заявил специальный посланник президента США, представитель американской делегации на переговорах в Абу-Даби Джаред Кушнер в посте в социальной сети Х.

По словам Кушнера, достигнутое соглашение является важным шагом, который позволит многим семьям вновь встретиться со своими близкими. Он назвал эту договоренность «важным гуманитарным прорывом» и подчеркнул, что она также может укрепить доверие между сторонами и придать дополнительный импульс дальнейшим переговорам.

Американский представитель положительно оценил возвращение Украины и России к трехстороннему переговорному формату, первые встречи в рамках которого после перерыва, длившегося с февраля, состоялись в Абу-Даби. По его оценке, дискуссии были серьёзными, подробными и откровенными. Обе стороны представили конкретные предложения, направленные на сокращение разногласий и поиск путей прекращения войны.

Кушнер также сообщил, что американская сторона в тесном взаимодействии с Украиной и европейскими партнерами подготовила ряд предложений для дальнейшего обсуждения. Следующим этапом должны стать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, после которых запланированы консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время специальный посланник признал, что между сторонами сохраняются существенные разногласия. Несмотря на это, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает развивать достигнутые результаты и перейти к более широкому многостороннему переговорному процессу.

По словам Кушнера, конечной целью таких усилий должен стать прочный мир, который обеспечит Украине суверенитет, безопасность и возможности для процветания. Он подчеркнул, что Трамп твердо намерен положить конец войне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ходе переговоров в Абу-Даби была достигнута договоренность о крупном обмене пленными — «1000 на 1000» или «1200 на 1200». Теперь Украина ожидает официального ответа от России.

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