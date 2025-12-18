ТСН в социальных сетях

ГУР Буданова входит в ТОП-5 по балансу доверия, - социологическое исследование

Главное управление разведки Министерства обороны Украины, возглавляемое Кириллом Буданов, вошло в ТОП-5 государственных институций по уровню баланса доверия и недоверия (53%).

ГУР Буданова входит в ТОП-5 по балансу доверия, - социологическое исследование

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" в период с 11 по 18 ноября 2025 года.

Наивысший уровень баланса доверия и недоверия зафиксирован в отношении Вооруженных сил Украины (86,2%), ГСЧС (75,8%), волонтерских организаций (66,8%), добровольческих формирований (63,1%) и ГУР (53%).

В целом, согласно обнародованным данным, опрошенные больше всего доверяют ВСУ (92%), ГСЧС (86%), волонтерским организациям (81%), добровольческим отрядам (78%), НГУ (72%), ГУР (71%), ГНСУ (70,5%) и СБУ (65).

Напомним, что кроме институционной поддержки, социологи также неоднократно фиксировали значительное персональное доверие к начальнику ГУР Кириллу Буданову. По состоянию на октябрь 2025 года, по данным исследования, проведенного по заказу American Political Services, рейтинг поддержки Буданова в обществе – 57,6%.

