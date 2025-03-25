ГУР: Россия спрогнозировала 15 сценариев военных конфликтов – когда хочет закончить войну в Украине

По информации ГУР, Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы.

Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передает "Укринформ".

По его данным, из 15 возможных сценариев военных конфликтов шесть связаны с Северной Европой.

"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша понимает, что это – непосредственно угроза", – говорит представитель ГУР.

Генерал добавил, что ранее в РФ был составлен прогноз на период с 2026-го по 2035 год с перспективой до 2045 года. Россияне четко обозначили четыре сценария.

Первый – это абсолютное лидерство США.

Второй – это нарастающая роль Китая.

Третий – это многополярный мир, где рф видит себя как большого игрока,

Четвертый – это регионализация.

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По мнению Скибицкого, все больше ситуация в мире становится похожей на четвертый сценарий.

Представитель ГУР сообщил, что РФ в этих документах четко определила – "украинский вопрос" должен быть завершен до 2026 года.

"Они основываются на этих сценарных анализах и на этом прогнозе. Потому что если война продлится еще 5-10 лет, РФ никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем. Она навсегда останется региональным игроком на нашем этом восточноевропейском уровне", — заявил Скибицкий.

Отдельно представитель ГУР отметил, что агрессия против Украины по сути продолжается даже не с 2014 года, а началась сразу после развала Советского Союза.

"Вы все помните Крым, Тузлу и другие вопросы... И роль нашего государства именно в осознании и новых подходах к организации европейской системы безопасности, по сути, она неоценима", — подытожил генерал Вадим Скибицкий.

Ранее в ГУР предупредили, что Кремль намерен усилить информационно-психологические атаки против Украины.

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