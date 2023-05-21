Гутерреш признал, что Совбез ООН не выполняет своих функций и заговорил о реформах

Генсек ООН заговорил о реформах Совбеза.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал, что Совбез не выполняет своих функций, поэтому стоит подумать о реформировании этой организации.
Об этом он сказал во время саммита G7, пишет Reuters.
Генсек ООН заявил, что пора реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские соглашения, чтобы они соответствовали "реалиям современного мира".
"Глобальная финансовая архитектура стала устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и российским вторжением в Украину, она не смогла выполнить свои обязательства перед мировым сообществом. Она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной безопасности", – сказал Гутерреш.
Напомним, Россия очень часто использует Совбез ООН для пропаганды агрессивной войны против Украины. Страна-террорист, которая ежедневно убивает украинцев в мае, созвала Совбез ООН, чтобы прекратить поставки Украине оружия странами Запада для защиты от российских агрессоров. Таким образом оккупанты хотят, чтобы Украина не сопротивлялась и они могли и дальше безнаказанно убивать украинцев.
Тогда постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал россиян "собирать манатки и отправляться на границы 1991 года".
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