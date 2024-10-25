Гуттериш разрушает все, что оставалось от репутации ООН: в Офисе президента сделали жесткое заявление

По словам Подоляка, ООН не существует как реальная политическая сила, это — лишь большая "пиар площадка".

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, на днях посетившего саммит БРИКС в России и отличившегося рукопожатием кремлевского диктатора Путина, "фантастически разрушает все, что еще оставалось от репутации ООН".

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"ООН не существует как организация, которая может оказать влияние. Сегодня ООН существует как организация, в которой вы можете сделать фантастическую коррупционную карьеру. Все. Она не решает никаких вопросов. Единственная польза от нее и почему Украина этим пользуется, потому что это площадка, на которой присутствует 160 плюс страны, в зависимости или это Генассамблея, или это Совет безопасности, на котором вы можете выразить свою позицию достаточно жестко, и ее могут поддержать.

Он добавил, что такие шаги на платформе ООН результативны, ведь имеют юридическую составляющую, то есть может быть внедрена процедура голосования по результатам которого подписывается документ – резолюция, которая имеет юридическую силу в рамках международного права.

"Это единственное, это пиар площадка, не более того", – подчеркнул советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, личная позиция Гутерреша "фантастически разрушает все, что оставалось от репутации ООН".

"То есть человек не приезжает на Саммит мира, на котором 100 стран, и где четко юридически зафиксировано, что мероприятие проводится на основании международного права и уставных документов возглавляемой им организации. Но ты приезжаешь на саммит организации, которой не существует, то есть БРИКС. И ты встречаешься, соответственно, с человеком, который сегодня разрушает международное право. Более того, ты сам на этом саммите в Казани говоришь: "мы безусловно за прекращение войны, но на основе международного права и уставных документов ООН"., у тебя 4-5 статья. Вот сидит нарушитель, остановись, вызовет своих представителей, скажи, давайте мы ему ноту протеста прямо здесь заявим.

Он также сообщил, что в пятницу, 25 октября, решением Международного уголовного суда подано в страны-подписанты Римского устава заявление, чтобы они отработали реакцию на действия Монголии, которая не задержала уголовного субъекта Путина.

"Это очень важное кстати, чтобы мы понимали, что это все процедурные вещи, которые будут иметь существенные последствия. Поэтому не все так просто, и для Путина тоже не все так просто. Хотя этот человек, он не адекватный, поэтому ему там безразлично", – отметил Подоляк.

Подоляк о коррупции в МСЭК и прокуратуре, генсеке ООН и двух инструментах России для ведения войны

Напомним, глава МИД Литвы отреагировал на встречу Гутерреша с Путиным на саммите БРИКС. Габриелюс Ландсбергис намекнул, что действия генсека ООН — это фактически конец возглавляемой им организации.

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