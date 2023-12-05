"Гвардия неравнодушных": Зеленский поздравил украинцев с днем волонтера (фото)

Глава государства отметил, что волонтеры – это фактически еще один род украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил волонтеров по случаю Международного дня волонтера 5 декабря.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Сети.

"Сегодня отмечаем Международный день волонтера. Символично, что в канун Дня Вооруженных Сил Украины. Потому что украинские волонтеры – это фактически еще один род наших войск, еще одна наша сила", – отметил Зеленский.

Он также назвал волонтеров "гвардией неравнодушных" и "армией активных украинцев".

"Спасибо вам! Слава нашим волонтерам! Слава всем, кто приближает победу!" – подчеркнул президент.

К своему сообщению Зеленский добавил ряд фотографий с деятельностью волонтеров во время полномасштабной войны.

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

К слову, журналисты сняли на видео, как в Киеве работники прокуратуры отмечали профессиональный праздник. Так, возле Офиса генпрокурора и городской прокуратуры зафиксировали много людей с пакетами и подарками.

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