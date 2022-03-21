"Х*й вам, а не Мариуполь": чиновники мэрии отказались сдать город россиянам

"Дали время до утра сформировать ответ", — говорится в сообщении.
Мэрия Мариуполя отказалась перейти на сторону России и сдать город русским военным.
Об этом написал в сообщении в социальной сети Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ.
И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Да, а не Мариуполь», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в страну-агрессорку. Российской Федерации. У людей отнимают украинский паспорт. Зато выдают бумажку, которая "не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире".
Напомним, в Мариуполе кафиры сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором прятались люди.
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