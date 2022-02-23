Хакеры из России атаковали аккаунты и банковские карты всей семьи Стефанчука

Также хакеры используют другие кибератаки.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о попытках хакеров сломать аккаунты и заблокировать банковские карты всей его семьи.
Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
"Последовали активные попытки сломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки. Не забывайте провести смену паролей, двухэтапную идентификацию и другие меры информационной безопасности", — написал он.
Также он призвал соблюдать кибергигиены, быть осторожными и не доверять случайным сообщениям.
В комментарии СМИ спикер Руслана Стефанчука Мария Дейнеко подтвердила эту информацию и добавила, что кибератака проводится с территории России.
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