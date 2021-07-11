Хакеры могли взломать аккаунт первой леди Гаити до появления ее аудиообращения - СМИ

Журналисты не могут подтвердить принадлежность голоса на записи.

Аккаунт Мартин Моиз, вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, в Twitter, где появилось ее аудиообращение после госпитализации в США, мог быть взломан хакерами.

Об этом информирует газета The Haitian Times.

Ранее в сервисе микроблогов первой леди была размещена аудиозапись, на которой женщина, являющаяся, предположительно, Мартин Моиз, заявляет, что наемники убили президента, а другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны.

Моиз уверяет, что миссией наемников было убить президента и его семью за его флагманские проекты — дороги, питьевая вода, референдум и выборы. "Наемники убили президента, другие наемники хотят убить его мечту и его видение страны", — заявила первая леди.

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Но журналисты подчеркивают, что не могут подтвердить принадлежность голоса на записи, и советуют дождаться официального видеообращения.

Напомним:

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза участвовали минимум 26 человек.

Также к убийству президента Гаити причастны отставные колумбийские военные.

Сейчас известно, что после убийства Моиза правоохранители убили трех наемников, 15 колумбийцев и американцы сейчас находятся под стражей, а вот еще несколько членов группировки до сих пор ищут.

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