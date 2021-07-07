Хакеры, связанные с Россией, взломали систему Республиканской партии

Авторы кибератаки - хакеры из группировки, известной как АРТ29 и Cozy Bear

Хакеры, которые связанны с российской внешней разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, атака произошла на прошлой неделе. При этом авторы кибератаки - хакеры из группировки, известной как АРТ29 и Cozy Bear.

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Источники СМИ рассказали, что атака была осуществлена через компанию Synnex, предлагающую технологические решения для бизнеса. Но в компании отказались рассказать о подробностях атаки, пока не завершено их собственное расследование.

В июне российскую киберпреступную группу Revil (Sodinokobi) обвинили в масштабной кибератаке на заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS.

Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.

А в мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".

Оператор впоследствии подтвердил, что заплатил 4,4 миллиона долларов группе хакеров, которые взломали его компьютерные системы. В атаке также обвиняли киберпреступников из РФ.

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